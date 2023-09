Fx3, doppio successo per Andrea Campagna al Mugello - Tempostretto

Weekend soddisfacente per il messinese, che porta a casa il primo posto di classe AM in Gara 1 e in Gara 2 sul circuito toscano

SCARPERIA – Doppia vittoria per il giovane pilota Andrea Campagna nella FX3 classe AM al Mugello Circuit, primo round dopo la pausa estiva. Il portacolori dell’Harp Racing ha ottenuto in qualifica un ottimo sesto tempo assoluto su 28 piloti partecipanti e la seconda fila nella categoria FX3, riuscendo poi a conquistare una convincente quinta posizione assoluta e terzo posto tra le potenti FX3 in Gara 1.

Nella seconda manche, il pilota Messinese si è nuovamente messo in mostra, tagliando il traguardo in sesta posizione assoluta ma terzo tra le monoposto FX3. A corollario di un ottimo weekend, Campagna ha conquistato in entrambe le occasioni la vittoria di classe AM. Il prossimo appuntamento del campionato italiano FX3 è in programma nel weekend del 23/24 settembre all’Autodromo di Magione.

Campagna: “Abbiamo ottenuto punti importanti in classifica”

“Gara 1 è stata difficile per noi ma sono riuscito a difendermi bene dagli avversari che cercavano di superarmi. Gara 2 è stata bella e combattuta e per gran parte della gara sono rimasto in seconda e terza posizione. Ma durante l’ultimo giro, quando la gara è ripartita dopo la safety car sono stato urtato – spiega Campagna – e finito fuori pista, perdendo alcune posizioni. Sono riuscito a recuperarne un paio proprio sotto il traguardo”.

Sul tracciato toscano abbiamo ottenuto però punti importanti ai fini della classifica assoluta di campionato e siamo riusciti a portare a casa due vittorie AM in entrambe le gare. Sono sicuro che da qui a fine anno riusciremo ad ottenere altri ottimi risultati e punti importanti per la classifica finale”, ha commentato il giovane Campagna al termine del weekend toscano.

