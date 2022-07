G20Spiagge, il sindaco di Taormina: “Sicurezza e vivibilità nelle località turistiche temi non più rinviabili” - Tempostretto

L'associazione delle città balneari italiane, di cui fa parte la Perla dello Jonio, chiede al Governo misure "opportune e coerenti"

TAORMINA – Il periodo elettorale dello scorso giugno non ha rallentato le attività del G20Spiagge (l’associazione che raggruppa le 20 maggiori destinazioni balneari italiane): le città leader del turismo balneare nel Paese – che da sole attraggono 70 milioni di presenze turistiche, il 16% di quelle complessive in Italia – hanno mantenuto una pressione politica sul Governo e sul Parlamento su temi che se non risolti rendono sempre più problematica la gestione amministrativa.

“Le problematiche della sicurezza e della vivibilità nelle località turistiche sono ormai diventate un tema di interesse generale non più rinviabile. Taormina – dichiara il sindaco Mario Bolognari – aderisce convintamente al G20s per stare dentro il processo di elaborazione di una nuova politica di sostenibilità”.

Il Coordinamento del G20spiagge ha inoltrato a tutti i Ministri del Governo Draghi una nota ufficiale per avanzare una propria disponibilità nel contribuire a predisporre misure opportune e coerenti con le richieste del sistema turistico balneare: i sindaci chiedono di essere coinvolti prima di passare alla fase attuativa dei piani e delle norme che li riguardano (siano essi del Pnrr e altri realizzati dai ministeri competenti) proprio per portare la loro esperienza diretta in ambito amministrativo.

L’assessore Carpita: “Occorrono più servizi per i residenti”

I provvedimenti che riguardano le amministrazioni pubbliche vanno ad impattare su un delicato equilibrio sociale. “Per rendere possibile l’attuazione migliore e più attuale del concetto di ospitalità – aggiunge l’assessore al Turismo del Comune di Taormina, Andrea Carpita – è necessario garantire anche ai residenti ulteriori servizi con nuovi e puntuali investimenti pubblici. I due aspetti vanno considerati comunemente e non separati nei tempi e nelle modalità. Tutte le località turistiche debbono usufruire dei mezzi necessari e delle norme che rendano possibile una efficiente capacità amministrativa”.

Politiche sostenibili per non rimanere ai margini

Le città del G20Spiagge chiedono soluzioni all’altezza dei numeri che rappresentano: sono la prima fonte economica italiana del turismo e le stesse località balneari passano dall’essere, salvo qualcuna, delle piccole cittadine costiere di qualche migliaio di abitanti a città medie da 100/200.000 cittadini. È evidente che lo scarto, se non normato da leggi e provvedimenti da troppo tempo richiesti, non sia superabile con fantasie gestionali o di bilancio.

A ciò si aggiunge l’esigenza, non rinviabile, di proseguire nella attuazione delle politiche di sostenibilità ambientale, sociale e di trasformazione energetica senza le quali il nostro Paese rischia di essere messo ai margini dai flussi turistici. Spiega la Coordinatrice del G20S e sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto: “Magari non oggi, considerato che il risultato della ripresa e del dopo Covid sta diffondendosi in Europa e nel mondo, ma domani sì: senza una visione lungimirante il rischio è di rimanere nel ruolo di spettatori delle spiagge spagnole, francesi e del resto del mondo, più competitive sotto tutti gli aspetti normativi”. Un rischio da non correre e una nuova condizione da affrontare e risolvere subito.