Gabbani ad agosto a Milazzo. E con il tour nei palazzetti potrebbe arrivare a Messina

Il 24 agosto al Teatro al Castello

In attesa del tour nei palazzetti che prenderà il via il 19 dicembre 2024 dal Forum di Milano e che potrebbe arrivare anche Messina, Francesco Gabbani terrà, questa estate, alcuni concerti in Sicilia e Sardegna. Ogni concerto sarà un’occasione per valorizzare la location scelta e riscoprire arte e architettura che faranno da sfondo agli eventi. Francesco Gabbani ha annunciato oggi una nuova data del suo tour a Milazzo: il 24 agosto sarà al Teatro al Castello. Gli altri appuntamenti nelle Isole saranno il 2 maggio a Monreale (Pa) in piazza Guglielmo II, l’11 maggio a Melilli (Sr) in piazza San Sebastiano, il 20 luglio ad Iglesias (Su) in piazza Quintino Sella.

Nel 2025 Francesco Gabbani terrà un tour nei palazzetti, anticipato dalla data “zero” del Forum di Milano il 19 dicembre 2024. Sono state già annunciate le date di Firenze (15 marzo) e Padova (22 marzo). Altre ne saranno aggiunte a breve e, tra queste, potrebbe esserci anche Messina, visto che ormai la location del PalaRescifina sembra essere entrata nel “giro” delle tournée nazionali (è di ieri l’annuncio del concerto messinese di Renato Zero).

Dieci anni di musica in uno spettacolo

Accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso), Marco Baruffetti (chitarra) e Leonardo Caleo (chitarra), Francesco Gabbani presenterà uno spettacolo che racchiude dieci anni di musica, dai suoi primi brani, ai successi sanremesi. Sarà anche l’occasione per ascoltare qualcosa di nuovo perché Gabbani pubblicherà, a breve, il primo tassello del suo nuovo progetto discografico.