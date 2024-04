Renato Zero a Messina: il concerto al PalaRescifina

Nuova sorpresa per il 2024 in musica

MESSINA – “Dopo l’annuncio di Marracash di qualche giorno fa, oggi sveliamo anche il grandissimo Renato Zero che canterà al PalaRescifina di Messina il 6 novembre! Noi come amministrazione ci stiamo impegnando a offrire eventi concertistici, sportivi e culturali alla cittadinanza e agli spettatori provenienti da fuori città per favorire anche la crescita sociale e l’aggregazione. Obiettivi ai quali si accompagna lo sviluppo dell’economia locale e la promozione turistica del nostro territorio”. Con entusiasmo, il sindaco Federico Basile annuncia il nuovo colpo musicale.

Da parte sua, l’artista romano, nel corso della puntata di “Che tempo che fa”, in dialogo con Fabio Fazio, ha annunciato stasera pure la tappa di Messina della sua nuova avventura live “Autoritratto – I Concerti – Evento 2024″.

I biglietti per le nuove date sono disponibili dalle 15 di mercoledì 24 aprile sui siti del cantante e di Vivaticket e in tutti i punti vendita Vivaticket Italia.

“Un’occasione d’indotto economico e turistico per Messina”

“I concerti sono gli eventi più rappresentativi di riscatto sociale che richiedono – mette in rilievo l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro – un intenso lavoro da parte delle amministrazioni locali. Su questo fronte stiamo dimostrando il massimo impegno e certamente siamo lieti di aprire le porte del PalaRescifina al geniale cantautore romano per ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato la sua lunga e considerevole carriera musicale”.

“Sarà un grande momento di musica e occasione d’indotto economico e turistico per Messina sempre più Città della musica e degli eventi”, concludono Basile e Finocchiaro.

Dopo 14 sold out a Firenze e Roma, “Autoritratto”, il tour di Zero, toccherà Messina.

50 anni di carriera nel segno di Zero

Renato Zero è il nome d’arte di Renato Fiacchini, nato a Roma il 30 settembre 1950. Negli anni Settanta comincia a frequentare il noto locale romano “Piper”. Il nome d’arte provocatorio, la gavetta, i trucchi e i travestimenti; il legame con Loredana Bertè e Mia Martini; l’intesa con i fan, i famosi “sorcini”, e il successo dal 1977 in una carriera fuori dal comune fino ai giorni nostri.

Impossibile ricordare tutti i suoi successi, cantati con una voce, una mimica e un’espressività unici: “Mi vendo”, “Il triangolo”, “Il cielo”, “Il carozzone”, “Più su”, “La favola mia”, “Amico”, “Spiagge”, “Spalle al muro”, “Nei giardini che nessuno sa”, “I migliori anni della nostra vita”, per citarne alcuni.

In totale 33 dischi, sette dal vivo, dal 1973, e tantissimi tour dal forte impatto spettacolare.

I concerti del 2024 a Messina

Il 2024 sarà un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina allo stadio. Sabato 15 giugno toccherà a Geolier. Il 28 dello stesso mese è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, si esibirà Zucchero. E, ancora, i Negramaro, in programma mercoledì 3 luglio. E, infine, il 6 luglio Sfera Ebbasta e il 9 luglio Max Pezzali.

Al Palarescifina è in cartellone Laura Pausini 28 e 29 dicembre, con terza data per Capodanno in un concerto speciale “Happy 2025”.

Il 24 luglio 2025, invece, è in cartellone al San Filippo Marco Mengoni.

