Gaetano Auteri è il nuovo allenatore del Messina - Tempostretto

In carriera è stato promosso in B alla guida della Nocerina nel 2011 e del Benevento nel 2016

L’Acr Messina ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Gaetano Auteri. L’accordo con l’allenatore nato a Floridia (Siracusa) il 21 settembre 1961, è stato raggiunto al termine di un incontro al quale hanno partecipato il presidente Pietro Sciotto e il direttore sportivo Marcello Pitino.

Dopo aver iniziato la carriera da collaboratore di mister Osvaldo Jaconi alla Leonzio nella stagione 1992 93, con Pitino direttore sportivo, in Sicilia ha poi allenato Atletico Catania, Ragusa e Igea Virtus con cui, nel ’99-’00, ha vinto il campionato di Serie D.

In seguito ha allenato Avellino, Crotone, Martina e Siracusa prima di arrivare al Gallipoli con cui, nel 2005, ha vinto un campionato di C2 e una Coppa Italia di Serie C. Nel 2007 è tornato al Siracusa con cui ha vinto il campionato di serie D prima di passare al Catanzaro. Nella stagione 2010-2011, alla guida della Nocerina, conquista la Serie B e la Supercoppa di Lega Pro Prima Divisione; dopo la panchina dei campani e del Latina in B, è protagonista di un ottimo campionato alla guida del Matera prima di andare al Benevento con cui ha ottenuto la promozione in Serie B nella stagione ’15-’16. Dopo essere tornato a Matera nei successivi due campionati, nel 2018, firma nuovamente con il Catanzaro. Nella stagione 2020 viene nominato nuovo allenatore del Bari, in Serie C. La scorsa stagione è stato allenatore del Pescara sino all’inizio di aprile.