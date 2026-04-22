 Operaio morì in autostrada A20, ma il Cas non c'entra

Operaio morì in autostrada A20, ma il Cas non c’entra

Alessandra Serio

Operaio morì in autostrada A20, ma il Cas non c’entra

mercoledì 22 Aprile 2026 - 18:04

L'incidente costò la vita a Felice Guladino nel 2015.L'operaio barcellonese stava tornando a casa

Assolti perché il fatto non sussiste. E’ questa la sentenza della I sezione del Tribunale (presidente Sciglio) sulla morte di Felice Gualdino, avvenuta sulla A20 il 20 ottobre 2015. L’operaio 40enne di Barcellona è rimasto vittima di un incidente sull’autostrada Messina-Palermo, poco dopo la galleria Telegrafo.

La sentenza

Agli ex vertici del Consorzio autostrade la Procura contestava il mancato adeguamento delle barriere di protezione della carreggiata. Ma secondo il Tribunale i dirigenti del Cas non hanno responsabilità penali. Scagionati quindi Antonino Gazzara, Gaspare Sceusa, Francesco Antonino Spitaleri, Patrizia Valenti, Matteo Zapparrata, Calogero Beringheli, Anna Rosa Corsello e Maurizio Trainiti.

Il processo ai vertici Cas

L’Accusa, rappresentata dalla sostituta procuratrice generale Giuliana Maria Campagna, aveva chiesto solo due condanne, ad un anno di reclusione, per Sceusa e Spitaleri. Ma la Corte pare aver accolto le tesi dei difensori, gli avvocati Carmelo Scillia, Giovanni Calamoneri, Giuseppe Pustorino, Antonino Pillera, Giampiero Santoro, Giovanni Ioppolo, Eugenio Passalacqua, Salvatore Tamburo e Carmelo Galati. La famiglia di Gualdino è stata assistita dall’avvocato Pinuccio Calabrò.


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