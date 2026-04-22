Operaio morì in autostrada A20, ma il Cas non c’entra

L'incidente costò la vita a Felice Guladino nel 2015.L'operaio barcellonese stava tornando a casa

Assolti perché il fatto non sussiste. E’ questa la sentenza della I sezione del Tribunale (presidente Sciglio) sulla morte di Felice Gualdino, avvenuta sulla A20 il 20 ottobre 2015. L’operaio 40enne di Barcellona è rimasto vittima di un incidente sull’autostrada Messina-Palermo, poco dopo la galleria Telegrafo.

La sentenza

Agli ex vertici del Consorzio autostrade la Procura contestava il mancato adeguamento delle barriere di protezione della carreggiata. Ma secondo il Tribunale i dirigenti del Cas non hanno responsabilità penali. Scagionati quindi Antonino Gazzara, Gaspare Sceusa, Francesco Antonino Spitaleri, Patrizia Valenti, Matteo Zapparrata, Calogero Beringheli, Anna Rosa Corsello e Maurizio Trainiti.

Il processo ai vertici Cas

L’Accusa, rappresentata dalla sostituta procuratrice generale Giuliana Maria Campagna, aveva chiesto solo due condanne, ad un anno di reclusione, per Sceusa e Spitaleri. Ma la Corte pare aver accolto le tesi dei difensori, gli avvocati Carmelo Scillia, Giovanni Calamoneri, Giuseppe Pustorino, Antonino Pillera, Giampiero Santoro, Giovanni Ioppolo, Eugenio Passalacqua, Salvatore Tamburo e Carmelo Galati. La famiglia di Gualdino è stata assistita dall’avvocato Pinuccio Calabrò.



