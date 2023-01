Galati Marina, ennesimo allarme erosione costiera - Tempostretto

Gli abitanti sollecitano nuovamente interventi da parte della Regione Siciliana e del Comune di Messina

“La collocazione dei pennelli nel tratto di spiaggia a sud del torrente di Galati Marina sta causando l’erosione costiera nel tratto di spiaggia a nord del torrente”. Gli abitanti della zona (stavolta ci sono 58 firme) chiamano di nuovo in causa la Regione Siciliana e il Comune di Messina, ricordando che “le mareggiate dello scorso inverno hanno già causato notevoli danni a diverse proprietà, poiché l’arenile si è notevolmente ridotto”.

E “in vista delle imminenti forti mareggiate”, sollecitano “l’intervento di messa in sicurezza, in quanto le abitazioni esistenti lungo il litorale saranno minacciate dal mare” e ricordano che i candidati a sindaco avevano promesso “che al termine della stagione estiva sarebbero intervenuti per la messa in sicurezza delle abitazioni, posizionando barriere sull’arenile e lasciando dei varchi per l’accesso ai bagnanti”. La richiesta è di un sopralluogo e un intervento immediato.

