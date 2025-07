Galati S. Lucia. Specchio stradale mancante e buca pericolosa

Uno specchio stradale necessario per la sicurezza della circolazione attende di essere sostituito da mesi. Nel frattempo spuntano buche pericolose

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Voglio segnalare che ancora dal mese di novembre in cui vi ho scritto dello specchio stradale che avrebbe dovuto essere sostituito non si vede ancora neanche l’ombra. La difficoltà è la nostra che abitiamo in contrada Reale a Galati S. Lucia e scendiamo almeno cinque volte al giorno con la paura che ci prendiamo frontalmente. È una vergogna aspettare uno specchio di 60,00 euro. Noi aspettiamo ancora un po’ , poi provvederemo da soli .

Mel frattempo da circa una settimana abbiamo diverse buche stradali di cui quella documentata nella foto è molto importante (addirittura si vede il vuoto).