Sulla statale 114 l'impatto mortale

Foto di Matteo Arrigo

MESSINA – Uno scontro tra moto e auto. Un morto sull’asfalto. A Galati, sulla statale 114, un uomo di 55 anni è deceduto in seguito all’impatto. Si tratta del motociclista e si indaga sulle cause dell’incidente. Sulle cause dello scontro le indagini sono in corso.

Sul posto i soccorsi, l’infortunistica della polizia municipale, i carabinieri e il magistrato di turno per i rilievi.