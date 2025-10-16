Galleria San Jachiddu, il limite di velocità scende a 30 km/h

In attesa dei lavori di adeguamento

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2025 introduce la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea”.

Così il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha chiesto e ottenuto di ridurre a soli 30 km/h il limite di velocità in galleria San Jachiddu e anche nelle due rampe di accesso, lato Giostra e Annunziata.

L’Ordinanza precisa che il limite ridotto è imposto “nelle more degli interventi di adeguamento” della galleria San Jachiddu alle nuove disposizioni ministeriali. La riduzione della velocità è considerata una misura essenziale per la riduzione della probabilità di incidenti all’interno dell’infrastruttura, come previsto dal Titolo II, articolo 5.1 del Decreto.

I lavori necessari

I lavori necessari consistono in tutti gli interventi strutturali, impiantistici e di sicurezza necessari per portare la Galleria San Jachiddu (che è una galleria urbana e non fa parte della rete transeuropea) a rispettare gli standard più recenti in materia di prevenzione incendi, sicurezza e gestione delle emergenze, aggiornamento di impianti come ventilazione, illuminazione di sicurezza, vie di fuga e sistemi di allarme/monitoraggio, come richiesto dalle nuove specifiche tecniche.

L’istituzione del limite di velocità a 30 km/h è una misura cautelativa temporanea per ridurre il rischio di incidenti (e di conseguenza, il rischio di incendi o emergenze gravi) in attesa che questi lavori di adeguamento strutturale siano completati.