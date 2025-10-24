Galleria San Jachiddu: ora il progetto di messa in sicurezza e adeguamento

Nominato il Gruppo di Lavoro per avviare la progettazione degli interventi. Intanto il limite di velocità è di soli 30 km/h

MESSINA – Un progetto di messa in sicurezza, adeguamento alla normativa vigente, gestione e manutenzione della Galleria San Jachiddu. Il Dipartimento Servizi Tecnici ha approvato la costituzione del Gruppo di Lavoro che si occuperà delle attività tecniche e amministrative per la realizzazione dell’opera.

L’adeguamento normativo e il limite a 30 km/h

Tutto nasce da nuove e stringenti disposizioni in materia di sicurezza. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2025 introduce la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea”.

Così il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha chiesto e ottenuto di ridurre a soli 30 km/h il limite di velocità in galleria San Jachiddu e anche nelle due rampe di accesso, lato Giostra e Annunziata “nelle more degli interventi di adeguamento”.

I lavori necessari consistono in tutti gli interventi strutturali, impiantistici e di sicurezza necessari per portare la Galleria San Jachiddu (che è una galleria urbana e non fa parte della rete transeuropea) a rispettare gli standard più recenti in materia di prevenzione incendi, sicurezza e gestione delle emergenze, aggiornamento di impianti come ventilazione, illuminazione di sicurezza, vie di fuga e sistemi di allarme/monitoraggio, come richiesto dalle nuove specifiche tecniche. L’istituzione del limite di velocità a 30 km/h è una misura cautelativa temporanea per ridurre il rischio di incidenti (e di conseguenza, il rischio di incendi o emergenze gravi) in attesa che questi lavori di adeguamento strutturale siano completati.

Nomina del Gruppo di Lavoro

L’atto dirigenziale, che fa seguito alla determina di agosto di designazione del responsabile unico del progetto di agosto, nomina il personale che collaborerà allo sviluppo del procedimento. Il rup è l’ing. Salvatore Ballì, che si occuperà anche della programmazione della spesa e della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali mentre l’ing. Giovanni Berbiglia è nominato per la Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, per presentare le necessarie Scia ai fini antincendio, per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la Direzione Lavori e il Collaudo tecnico-amministrativo.