Galleria San Jachiddu, ecco il progetto per gli interventi antincendio

Approvato il documento di indirizzo alla progettazione per l’adeguamento normativo, lavori previsti per 212mila euro

Messa in sicurezza, adeguamento alla normativa vigente, gestione e manutenzione. Ecco cos’è previsto per la galleria San Jachiddu dopo la recente entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2025, che stabilisce la nuova “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea”.

La giunta Basile ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione di adeguamento alla nuova “Regola tecnica di prevenzione incendi” per le gallerie stradali.

Gli interventi previsti

Previsti interventi per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico; adeguamento antincendio, cioè modifiche e implementazioni per conformare la galleria ai nuovi standard di prevenzione incendi previsti dalla normativa del 2025; infine definizione dei requisiti per la futura gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’importo complessivo previsto per gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione ammonta a 212mila 700 euro.