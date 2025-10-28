 Galleria San Jachiddu, ecco il progetto per gli interventi antincendio

Galleria San Jachiddu, ecco il progetto per gli interventi antincendio

Marco Ipsale

Galleria San Jachiddu, ecco il progetto per gli interventi antincendio

martedì 28 Ottobre 2025 - 08:30

Approvato il documento di indirizzo alla progettazione per l’adeguamento normativo, lavori previsti per 212mila euro

Messa in sicurezza, adeguamento alla normativa vigente, gestione e manutenzione. Ecco cos’è previsto per la galleria San Jachiddu dopo la recente entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2025, che stabilisce la nuova “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea”.

La giunta Basile ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione di adeguamento alla nuova “Regola tecnica di prevenzione incendi” per le gallerie stradali.

Gli interventi previsti

Previsti interventi per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico; adeguamento antincendio, cioè modifiche e implementazioni per conformare la galleria ai nuovi standard di prevenzione incendi previsti dalla normativa del 2025; infine definizione dei requisiti per la futura gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’importo complessivo previsto per gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione ammonta a 212mila 700 euro.

Un commento

  1. nunme 28 Ottobre 2025 10:28

    Finirà che prima o poi la chiuderanno del tutto nell attesa della gara di appalto,del progetto,delle varie nomine
    Tra 10 anni ne riparliamo …..se tutto va bene

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina. Incidente in via Celi, non ce l’ha fatta il ciclista finito sotto un tir
Messina. Ruba gasolio in una ditta di trasporti, arrestato 41enne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED