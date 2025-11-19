 Galleria San Jachiddu, via libera al progetto di messa in sicurezza

Marco Ipsale

mercoledì 19 Novembre 2025 - 08:00

Saranno rifatti impianti elettrici, illuminazione e sistema di ventilazione

Un importante intervento di messa in sicurezza e adeguamento. La galleria San Jachiddu deve essere adeguata alla nuova “Regola tecnica di prevenzione incendi”, emanata dal Ministero dell’Interno a giugno 2025, che impone standard di sicurezza più elevati per la gestione e l’esercizio.

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo, che sarà finanziato con fondi propri per un importo di 212mila 700 euro, di cui 149mila soggetti a ribasso d’asta.

Interventi su impianti e strutture

Il progetto esecutivo, redatto dall’ingegnere Giovanni Berbiglia, prevede la riorganizzazione e la messa a norma di tutti gli apparati della galleria. Tra gli interventi principali figurano: nuovi impianti elettrici e di illuminazione della galleria e agli imbocchi; adeguamento degli impianti speciali e dei relativi schemi funzionali; rinnovo completo del sistema antincendio, inclusa la centrale di pompaggio, il gruppo pompe e la rete idranti; aggiornamento dell’impianto di ventilazione.

Il responsabile unico del progetto (rup) è il funzionario tecnico ingegner Salvatore Ballì.

