Galleria Telegrafo, apertura venerdì sera o sabato. Bypass Baglio pronto - Tempostretto

Opere lievemente ritardate dal maltempo, si lavora per riaprire prima possibile

Si continua a lavorare per riaprire prima possibile la galleria Telegrafo. Il maltempo di martedì, soprattutto il forte vento che s’incanalava nel tunnel, ha lievemente rallentato le opere, che ora invece proseguono h 24.

Non riaprirà domani mattina, si tenterà di farlo domani sera o forse sabato. Il ritardo è consuetudine per questo tratto di tangenziale di Messina ma, stavolta, si tratterà solo di poche ore rispetto alle previsioni di fine anno, in seguito all’incendio del 24 dicembre.

La galleria è chiusa da 19 giorni e da allora chi si sposta tra Messina e la provincia tirrenica deve allungare i tempi. L’uscita, obbligatoria, è quella di Giostra, poi la strada statale 113 dei Colli Sarrizzo, dove non mancano gli inconvenienti, anche perché non è raro il passaggio di mezzi pesanti, nonostante il divieto. Arrivati a Villafranca, poi, è stata provvidenziale la scelta di aprire lo svincolo in entrata, quella che di solito è l’uscita.

Il bypass Baglio

Nel frattempo è ormai completo il bypass Baglio, con asfalto, segnaletica e barriere. “La palla ora è in mano al Cas – dice la Toto Costruzioni – che dovrà gestire il collaudo e poi stabilire i tempi di apertura”. In programma, ma non c’è ancora data, nuova riunione del Cov (Comitato operativo viabilità) in Prefettura a Messina.