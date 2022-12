Galleria Telegrafo. Divieto di sosta sulla nazionale a Villafranca

Per agevolare la viabilità, con la Galleria Telegrafo ancora impraticabile, a Villafranca Tirrena è stato disposto il divieto di sosta sulla ss113

VILLAFRANCA TIRRENA – Non sono tardate le prime conseguenze, anche sulla fascia tirrenica, a seguito della chiusura della tratta Giostra-Rometta in direzione Palermo dopo l’incidente nella Galleria Telegrafo.

A Villafranca Tirrena, considerando il transito obbligato per alcuni mezzi presso la ss113 anche al fine di rientrare in autostrada dallo svincolo di Rometta, è stato disposto il divieto di sosta lungo la Via Nazionale a partire dall’incrocio con Via Madonna del Tindari e sino al confine con Saponara.

L’ordinanza, firmata dal sindaco del Comune tirrenico Antonino Cavallaro, è in vigore già da oggi sino a data da destinarsi e sarà ritirata con la riapertura dei tratti dell’A20 attualmente interessati dai lavori.

