Gallo: "Salvini ha gettato la maschera, l'alta velocità si fermerà a Reggio Calabria" - Tempostretto

Il parlamentare messinese attacca il ministro, intervenuto oggi alla Camera sulle opere legate al Ponte

“Nella risposta data oggi in aula a Montecitorio al Question Time in merito alle opere legate al Ponte sullo Stretto, il Ministro Salvini ha gettato la maschera sulla supposta alta velocità in Sicilia”. Lo afferma il deputato messinese di Sud chiama Nord, Francesco Gallo. “Da Torino a Milano o da Roma a Napoli – dice Gallo – oggi i vari Frecciarossa o Frecciargento impiegano un’ora. Da Catania a Palermo invece, se tutto va bene, tra sette anni ci vorranno più di due ore. Questa non è Alta Velocità: è una presa di giro”.

Per il parlamenta di Scn “i lavori inaugurati in pompa magna da Salvini qualche giorno fa continuano a condannare i siciliani a vivere come cittadini di serie B”. “Il ministro – aggiunge Gallo – che dice di voler fare il Ponte (forse…) non è riuscito a spiegare perché in Sicilia non si può fare l’alta velocità che, nella migliore delle ipotesi, si fermerà a Reggio Calabria. Sempre ovviamente tra sette anni e solo se tutto fila liscio“. “Da parte nostra – conclude il deputato messinese – continueremo a batterci per dare a siciliani i servizi che meritano e il diritto ad una mobilità simile a quella degli altri Paesi europei”.

Articoli correlati