Gambizzazione sul viale Europa, sentenza con sconti in appello

Tre condanne confermate per l'agguato in pieno centro a Marcello Nunnari nell'estate del 2023

Messina – Condanne confermate ma pene più leggere alla fine del processo di secondo grado per la gambizzazione sul viale Europa, davanti al bar Hops, a fine luglio 2023.

La sentenza

La II sezione della Corte d’appello ha rideterminato le pene: 2 anni e 8 mesi per Salvatore Maiorana (3 anni e 4 mesi in primo grado) 3 anni e 10 mesi a Natale Lo Duca (contro i 5 anni del primo grado) e 2 anni e 8 mesi a Giuseppe Fisichella (3 anni e 4 mesi). Per tutti resta confermata la responsabilità nel ferimento di Marcello Nunnari. A Maiorana sono stati concessi i domiciliari, a tutti sono state revocate le pene accessorie. Sono difesi dagli avvocati Giuseppe Bonavita, Salvatore Silvestro e Antonello Scordo.

L’agguato

I tre sono stati inchiodati dall’inchiesta della Squadra Mobile che ha ricostruito dinamica dell’agguato e retroscena. Nunnari era stato ferito di striscio alla coscia destra mentre si trovava nei pressi del bar vicino al mercato Zaera, sul viale Europa. Le telecamere di sorveglianza e le intercettazioni telefoniche hanno svelato che a sparare era stato un minore, a bordo di una Honda Sh guidata da Fisichella, arrestato qualche giorno dopo dagli agenti per possesso di armi da fuoco. Gli altri due facevano parte del gruppo d’appoggio: da un’auto nei paraggi seguivano e dirigevano l’azione. Sono stati anche intercettati a preparare l’agguato.