Gambizzazione sul viale Europa, la sentenza - Tempostretto

Il verdetto di primo grado per i tre maggiorenni responsabili del ferimento a Nunnari del luglio scorso

Sono tutti colpevoli, secondo il giudice, le persone coinvolte della gambizzazione avvenuta il 22 luglio scorso sul viale Europa.

La sentenza

Sono tre condanne infatti quelle decise dal giudice per l’udienza preliminare Simona Finocchiaro per Salvatore Maiorana (3 anni e 4 mesi) Natale Lo Duca (5 anni) e Giuseppe Fisichella (3 anni e 4 mesi), responsabili del ferimento di Marcello Nunnari. L’Accusa aveva chiesto per tutti la condanna a 5 anni. Erano difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro, Antonello Scordo, Tino Celi e Giuseppe Bonavita.

L’agguato

Contro di loro ci sono gli accertamenti della Squadra Mobile. Nunnari era stato ferito di striscio alla coscia destro mentre si trovata nei pressi del bar all’angolo col mercato Zaera. A sparare il colpo di pistola, hanno chiarito gli investigatori grazie ai filmati delle video camere di sorveglianza e alle intercettazioni, è stato un minorenne ora in comunità, a bordo di una Honda Sh guidata da Fisichella, arrestato qualche giorno dopo dagli agenti per possesso di armi da fuoco. Gli altri due facevano parte del gruppo d’appoggio e da un’auto nei paraggi seguivano e dirigevano l’azione. Sono stati anche intercettati a preparare l’agguato.