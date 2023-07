Sparatoria sul viale Europa, s'indaga sull'ambiente dei locali - Tempostretto

L'uomo ferito alla gamba con un colpo di pistola non è in pericolo di vita. Al vaglio le telecamere

MESSINA – Alla base della sparatoria sul viale Europa potrebbero esserci questioni legate al mondo della gestione dei locali cittadini. E’ questa la primissima ipotesi al centro delle indagini della Polizia sul ferimento del 36enne avvenuto due giorni fa nei pressi della rotatoria di viale Cesare Battisti, dove l’uomo è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba.

Le sue condizioni non sono gravi e dopo le prime medicazioni è stato ascoltato dagli agenti, che adesso sono a lavoro per individuare il responsabile. Il ferimento, che sembra la classica gambizzazione d’avvertimento, è avvenuto sulla centralissima via, davanti ad un locale nella cui gestione l’uomo, che ha qualche precedente, sembra comunque coinvolto. Più che sulle testimonianze gli investigatori contano ora sull’analisi dei filmati delle video camere di zona.

Saranno quelle ad indirizzare gli accertamenti, che non escludono ancora alcuna pista per quanto riguarda il movente. Ma proprio il locale davanti al quale è stato esploso il fuco sembra comunque al centro dei fatti.