Ganzirri. Case a rischio per erosione costiera

L’allarme di una residente

Il pennello che riparava parzialmente la baia è stato distrutto dall’impatto nel 2012 dalla nave Rubina “e da allora nulla è stato fatto”.

A scrivere è una residente di una casa lambita ormai dal mare nella zona di Ganzirri (Via Marina, di fronte la torre Saracena) “senza che gli interventi di posizionamento dei massi, effettuati lo scorso anno, abbiano assolto alla loro funzione”. Case costruite cento anni fa quando la spiaggia era lunga cento metri.

“La baia destra danneggiata è quella che non ha ricevuto l’adeguata protezione e che per conseguenza versa in gravi condizioni, la baia sinistra, peraltro senza case da tutelare ma solo barche, è protetta da un grande braccio di frangiflutti che ne garantiscono la tutela”.