 Ganzirri, "via Bianchi senza luce da dieci giorni"

Ganzirri, “via Bianchi senza luce da dieci giorni”

Redazione

Ganzirri, “via Bianchi senza luce da dieci giorni”

venerdì 15 Agosto 2025 - 12:21

La segnalazione di un cittadino, che ha scritto alla società elettrica e al Comune di Messina

MESSINA – “Da una decina di giorni la via Bianca Bianchi (traversa di via Marina 13), a Ganzirri, è al buio”. Lo segnala un cittadino che ha chiesto “un intervento immediato alla società elettrica per ripristinare la pubblicità illuminazione, non fosse altro per i potenziali rischi a cui sono esposti i residenti, diversi di loro anziani e disabili”.

Il cittadino ha scritto anche all’amministrazione comunale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Messina. Stasera alle 21 la Passeggiata dei Giganti
Messina. Vara, divieto di sosta e transito sul viale Giostra
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED