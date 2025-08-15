Ganzirri, “via Bianchi senza luce da dieci giorni”

La segnalazione di un cittadino, che ha scritto alla società elettrica e al Comune di Messina

MESSINA – “Da una decina di giorni la via Bianca Bianchi (traversa di via Marina 13), a Ganzirri, è al buio”. Lo segnala un cittadino che ha chiesto “un intervento immediato alla società elettrica per ripristinare la pubblicità illuminazione, non fosse altro per i potenziali rischi a cui sono esposti i residenti, diversi di loro anziani e disabili”.

Il cittadino ha scritto anche all’amministrazione comunale.