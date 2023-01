Gara matura dell'UniMe, battuta alla distanza la Triscelon - Tempostretto

Sfida equilibrata e non facile in trasferta per gli atleti di coach Misiti. L'allungo decisivo nel terzo quarto, negli ultimi minuti l'UniMe gestisce

CATANIA – Vittoria in terra etnea per la formazione universitaria di pallanuoto. L’UniMe, che disputa il campionato di Serie B, ha trovato la terza vittoria in campionato della stagione su sei partite disputate. Curioso notare come sia la terza in trasferta e che i punti siano arrivati sempre a Catania.

Dopo aver superato infatti a dicembre la Brizz Nuoto e alla ripresa del campionato nel 2023 la Muri Antichi, la formazione di coach Misiti si è imposta nuovamente alla piscina Scuderi di Catania contro la Triscelon Etna Sport per 16 a 13. Sesta posizione in classifica al momento con 9 punti e con un discreto margine sulla zona retrocessione da evitare.

Protagonisti della bella partita alla piscina Francesco Scuderi sono stati Diego Geloso, che ha calato il poker personale, Andrea Vinci per lui tripletta, così come Matteo Raineri che però ne segna uno su rigore. Prossimo impegno per l’UniMe in casa contro Napoli Lions, alla Cittadella Sportiva Universitaria dove ancora non sono arrivati punti.

Triscelon Etna Sport – Ssd UniMe 13-16

Parziali: 3-3, 5-6, 1-4, 4-3. Sup: 5/9, 10/14. Rigori: 1/1, 1/1.

Il match si sblocca con la rete di Lipeji per l’UniMe, risponde la Triscelon che ribalta la situazione grazie a Cardinale e Arena. Regna comunque l’equilibrio con le due squadre che impattano sul tre pari alla prima sirena: a segno ancora per gli etnei Parisi, per i peloritani Claudio Geloso e Vinci.

Nel secondo quarto si segna tanto, ma l’equilibrio tutto sommato regge con l’UniMe – molto cinica nelle superiorità, saranno 10 su 14 a fine gara – che scappa avanti di un punto 8-9. A segno per gli universitari due volte Diego Geloso e Raineri, una volta Vinci e D’Angelo; per la Triscelon in gol Cardinale, Arena, Gallo e il rigore di Forzese portano i locali sotto di due. Allo scadere, proprio sulla sirena, da più di metà vasca altra rete nel quarto di Cardinale. Dubbio sul tempo scaduto ma leggerezza di Di Mauro tra i pali che si fa sorprendere.

Il terzo quarto è quello indirizza verso Messina la sfida. Apre Vinci le marcature in contropiede, per la Triscelon risponde Forzese sfruttando la superiorità numerica. Per il resto sarà solo monologo degli universitari che vanno a segno con Claudio Geloso a cui seguono altre due reti del fratello Diego. Parziale di 4-1 e vantaggio massimo di +4 sul 9-13.

Nell’ultimo parziale più conservativa l’Unime, ma solo dopo aver ottenuto il nuovo massimo vantaggio (+6) sul 9-15 grazie alle reti di Raineri, su rigore, e il contropiede di D’Angelo. La Triscelon ha un moto d’orgoglio nel finale e riesce, vincendo almeno il parziale 4-3, ad andare a segno due volte a testa con Forzese e Chinnici. In mezzo il gol di Cama in superiorità quando ormai la squadra messinese, allenata da coach Misiti, stava gestendo il vantaggio da qualche minuto e portava a casa la vittoria.

Risultati e classifica serie B girone 4

Napoli Lions – Rn Arechi 10-8

Rn Auditore Crotone – Brizz Nuoto 22-4

Cn Salerno – Ortigia Academy 16-5

Muri Antici – Polisportiva Acese 11-6

Triscelon Etna Sport – Ssd UniMe 13-16

Rn Arechi, Rn Auditore Crotone 15 punti

Napoli Lions 13 punti

Cn Salerno 12 punti

Muri Antichi 10 punti

Ssd UniMe 9 punti

Polisportiva Acese 6 punti

Triscelon Etna Sport, Ortigia Academy 3 punti

Brizz Nuoto 1 punti

