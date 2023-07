Garaventa Lift migliora la mobilità di persone anziane e disabili grazie ai montascale che abbattono le barriere architettoniche - Tempostretto

REDAZIONALE

REDAZIONALE – Garaventa Lift abbatte le barriere architettoniche grazie all’esperienza maturata in vent’anni di presenza sul territorio italiano. L’azienda produce montascale, servoscale ed elevatori dal 1928, anno della sua fondazione.

Grazie ai suoi prodotti migliora la mobilità di anziani, persone disabili e delle loro famiglie. I prodotti Garaventa Lift sono tutti prodotti in Italia e grazie ai propri esperti, è in grado di consigliare fin dal primo sopralluogo (consulenza gratuita) la soluzione migliore in base alle caratteristiche dell’ambiente – esterno o interno – sia in contesto residenziale, pubblico o privato (condominio, appartamento, museo, scuola, ristorante …) e in base alle personali esigenze dell’utilizzatore finale.

Le scale, infatti, possono diventare un ostacolo insormontabile per coloro che presentano limitata mobilità o disabilità. Restare autonomi è fondamentale per potersi riappropriare dello spazio in autonomia, anche con l’avanzare dell’età. Garaventa Lift offre una grande varietà di montascale per potersi spostare all’interno e all’esterno senza dover affrontare costose ristrutturazioni e con la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali e dello sconto in fattura fino al 75%.

La poltroncina montascale può essere montata su scale dritte, a curva o a chiocciola. Il montaggio è semplice ed è possibile effettuarlo a destra o a sinistra della scala, scegliendo il colore e le caratteristiche che più si adattano alle esigenze o ai gusti.

Ecco alcune caratteristiche, ad esempio, del modello Elegance:

Turn & Go fa ruotare automaticamente la poltroncina anche durante il percorso. Ottimo anche per scale strette.

Funzione di Rotazione consente di ruotare manualmente (tramite una leva posta sotto alla seduta) la poltroncina alla fine del percorso.

Pedana poggiapiedi automatica illuminata

Guida ripiegabile adatta se la scala si trova a ridosso di una porta.

Portata 125 kg

Comando a bracciolo Wireless con funzionamento a leva di comando

Il motore è estremamente silenzioso, per non disturbare il contesto abitativo o residenziale. Il montascale a poltroncina Elegance è la soluzione ideale per scale curve interne. È dotato di una guida monotubo e, grazie alla possibilità di scegliere tra 3 colori, si adatterà all’arredamento con una poltroncina morbida, che offre un comfort ideale.

L’aiuto di un consulente esperto vi seguirà in ogni fase: dalla scelta del prodotto più adatto alla progettazione, dal montaggio alla manutenzione post acquisto, con consigli sempre adatti alle vostre richieste.