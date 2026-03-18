Gattino bloccato nel motore di un’auto, a liberarlo i vigili del fuoco

Intervento stamattina a Messina in centro. La proprietaria del felino non riusciva a recuperarlo

MESSINA, 18 MARZO 2026 – Si era infilato nel vano motore di un’automobile in sosta. E la sua proprietaria non riusciva a recuperarlo. Questa mattina, intorno alle 10, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti in via Tommaso Cannizzaro (nei pressi della chiesa del Sacro Cuore). Da qui il salvataggio del gattino rimasto bloccato.



Le operazioni di recupero, condotte in modo da non provocare danni al felino, si sono concluse con il recupero dell’animale e la consegna alla sua proprietaria.

Fotografie dei vigili del fuoco.