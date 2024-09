Gattino investito da un’auto, i vigili lo salvano e il Comune paga le spese

Soccorso anche per un cagnolino da parte del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea

Mazzarrà Sant’Andrea – “Un dolcissimo gattino, nei giorni scorsi, è stato investito da un’autovettura in una delle vie del centro di Mazzarrà Sant’Andrea. Il piccolo amico a quattro zampe ha riportato la frattura degli arti posteriori e del bacino. Raccolto dal personale di polizia municipale, il gattino è stato preso in carico dal Comune che sta provvedendo a coprire le spese necessarie per garantirgli tutte le cure del caso. Il cucciolo è stato affidato alla clinica veterinaria San Pietro di Barcellona Pozzo di Gotto, dove gli saranno garantite tutte le attenzioni indispensabili anche nella fase post operatoria. Una volta tornato alle sue piene funzionalità, il gattino sarà pronto per ricevere l’affetto di un’eventuale famiglia che vorrà adottarlo”. A comunicarlo è lo stesso Comune di Mazzarrà Sant’Andrea.

Ma non è tutto. Il Comune si è occupato anche di un cagnolino che, la sera di domenica scorsa, durante i festeggiamenti della patrona Maria SS delle Grazie, è stato ritrovato dall’ispettore capo Francesco Rundo e dall’ausiliaria del traffico Domenica Roberta Italiano. Non avendo notizie sul proprietario e non risultando il cane dotato di microchip, lo stesso è stato affidato a una donna per il tramite dell’associazione “Amici degli animali” di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Dopo avere ricevuto la segnalazione da parte della polizia municipale, abbiamo deciso di dare tutto l’aiuto possibile a queste piccole creature indifese – ha affermato il sindaco Carmelo Pietrafitta – Il rispetto per gli animali è un valore importante sul quale devono basarsi la nostra cultura e la nostra identità di comunità. Non vediamo l’ora che il nostro piccolo gattino torni perfettamente in forma per poterlo affidare all’affetto e alle cure di chi ne farà richiesta. Fortuna già toccata al cagnolino, trovato a vagare mentre il nostro paese era in festa”.

Giustamente, una lettrice fa notare che è quanto prevede la legge. Certo ma, tra un dramma e un altro, ci è parso giusto non cestinare questo comunicato del Comune. Nulla di “eroico” o di trascendentale, come correttamente osserva la cittadina, anche se non sempre le norme vengono rispettate pure sul fronte dei diritti degli animali.