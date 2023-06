Gerace. E' morto il sindaco Giuseppe Pezzimenti, dichiarato il lutto cittadino - Tempostretto

I funerali, del sindaco Giuseppe Pezzimenti, si svolgeranno domani pomeriggio alle 15,30 nella Basilica dell’Assunta, sempre a Gerace

GERACE – Dopo una lunga malattia, ieri sera è deceduto il sindaco di Gerace, Giuseppe Pezzimenti. Il primo cittadino del Comune della Locride, vantava una lunga esperienza politica aveva ricoperto il ruolo di sindaco altre volte e circa venti anni fa è stato consigliere regionale per il gruppo “Liberal Sgarbi” , è stato anche presidente dell’Assemblea del Parco d’Aspromonte. Nella sala consiliare del Municipio di Gerace è stata allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15,30 nella Basilica dell’Assunta, sempre a Gerace.

«Oggi è un giorno triste per la Città di Gerace, nella tarda serata di ieri, è deceduto il Sindaco Dott. Giuseppe Pezzimenti. – E’ quanto viene riportato in una nota del Comune di gerace .- Uomo di alto profilo politico che si è dedicato con profonda abnegazione e impegno per Gerace e il territorio fino all’ultimo. Il Dott. Giuseppe Pezzimenti è stato un quello che si può definire un leone, per le tante e difficili battaglie che ha combattuto sin dal 1993, quando, eletto Sindaco di Gerace ha dovuto affrontare una situazione molto pesante, dovuta sia al dissesto finanziario sia alle vicende giudiziarie che, all’epoca, avevano interessato la precedente amministrazione, che si era dovuta dimettere a causa di un’indagine relativa all’ospedale di Gerace.

Nonostante quelle complessità il Dott. Giuseppe Pezzimenti ha saputo superare gli ostacoli che si erano presentati e, con lungimiranza, ha iniziato il progetto politico di rilancio della Città di Gerace per farla diventare una meta turistica di primo piano a livello nazionale e internazionale. Quel progetto politico è stato portato avanti nel corso delle varie amministrazioni che il Dott. Pezzimenti ha guidato, da ultimo con la vittoriosa affermazione alle elezioni dell’ottobre 2021, quando i Cittadini di Gerace lo hanno premiato ancora una volta riconoscendogli il merito politico e umano che lo ha sempre contraddistinto. Gerace e i Geracesi accompagneranno il proprio amato Sindaco Dott. Giuseppe Pezzimenti nel Suo ultimo viaggio per tornare alla Casa del Padre. I funerali avranno luogo martedì 20 giugno, alle 15,30, nella Basilica Concattedrale di Gerace, partendo dal Palazzo del Tocco, Sede Municipale dove è allestita la camera ardente. Il vice sindaco, Salvatore Galluzzo, con propria ordinanza ha dichiarato lutto cittadino per la giornata odierna e di domani».

Occhiuto: “Cordoglio per scomparsa Pezzimenti, esempio di professionalità e passione politica”

“Cordoglio della Giunta regionale per la scomparsa di Giuseppe Pezzimenti, medico e sindaco di Gerace“. E’ il messaggio che ha scritto su Twitter, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Già consigliere regionale, è stato esempio di valente professionalità e politico appassionato. Alla famiglia e alla comunità del Comune reggino la nostra sincera vicinanza”.