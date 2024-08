Gerardina Trovato riabbraccerà i fan a Letojanni

Giovedì sera sarà ospite dello show condotto da Salvo La Rosa in piazza Cagli. Il 3 settembre concerto gratuito a Messina

LETOJANNI – Dopo la mobilitazione scattata sui social e il suo appello a non abbandonarla, si moltiplicano le testimonianze di affetto nei confronti di Gerardina Trovato, la cantautrice siciliana che ha attraversato negli ultimi anni un periodo difficile. E mentre i suoi brani più amati scalano le classifiche dello streaming online, aumentano anche le occasioni per rivederla dal vivo. Anche la riviera jonica messinese la accoglierà con una serata in piazza Cagli a Letojanni, in programma giovedì sera alle 21,30. Si tratta di uno spettacolo condotto da Salvo La Rosa, che ha voluto con sé sul palco anche Gerardina Trovato.

“Finalmente posso annunciarlo con grande gioia – ha spiegato il popolare conduttore catanese – anche Gerardina Trovato sarà tra gli ospiti delia meravigliosa serata di musica e risate che presenterò giovedì 22 agosto, alle 21,30 in piazza Cagli a Letojanni. In questi giorni – ha aggiunto Salvo La Rosa – ho ricevuto migliaia di messaggi meravigliosi con i quali mi chiedevate di invitare Gerardina durante il mio tour estivo e così l’ho sentita, lei ha accettato l’invito e il 22 agosto ci rivedremo sul palco e avremo l’occasione soprattutto per parlare concretamente di futuro e di ripresa, che sono le due cose più importanti in questo momento”.

Sul palcoscenico di piazza Cagli si alterneranno musica e divertimento, grazie alla partecipazione degli altri ospiti: Valentina Persia, Daniele Ciniglio e I violinisti in Jeans. L’ingresso all’evento è gratuito. “Grazie “cu tuttu u cori” al Comune di Letojanni per la disponibilità immediata e per la generosità”, ha aggiunto Salvo La Rosa.

Anche Messina ha risposto presente all’appello di Gerardina Trovato. Come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, la cantante si esibirà infatti Giardino Corallo il 3 settembre con ingresso gratuito.