Germanà elogia Salvini: “Parlano i fatti, con lui in Sicilia si accelera su trasporti e infrastrutture”

Il senatore messinese fa riferimento allo stato di avanzamento dei lavori per il raddoppio ferroviario Messina-Catania e aggiunge: "Si procede spediti anche per il Ponte"

MESSINA – Il senatore messinese Nino Germanà ha voluto commentare lo stato d’avanzamento dei lavori per il raddoppio ferroviario Messina-Catania. Il leader di Prima l’Italia, che è anche vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama, ha applaudito alla notizia, che secondo lui sottolinea l’impegno del ministro Matteo Salvini nei confronti di Messina e della Sicilia.

Germanà in una nota ha spiegato: “I fatti parlano da soli: da quando c’è Matteo Salvini alla guida del Mit, in Sicilia si accelera su infrastrutture e trasporti. Oggi, la notizia dello stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del raddoppio ferroviario Messina-Catania conferma l’attenzione che la Lega pone ai nostri territori. Si procede spediti con il Ponte sullo Stretto e con tutte le altre opere necessarie ai siciliani. Avanti tutta”.