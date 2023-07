Gesso, dopo tre anni torna la “Rassegna popolare ibbisota”

L’evento, atteso nel villaggio di Gesso, torna a proporsi dopo uno stop lungo tre anni a causa della pandemia da coronavirus

GESSO – Uno stop forzato lungo tre anni, ma la voglia di ripartire e proporre quello che è divenuto nel tempo un vero e proprio festival della sicilianità c’è tutta. Nel villaggio di Gesso torna la “Rassegna popolare ibbisota”.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo 16 agosto, con ampio spazio dedicato alla musica, ai balli folkloristici e al tradizionale spettacolo dei pupi siciliani ma non mancheranno neanche i laboratori artistici e il grande protagonista dell’evento: il cannolo siciliano che sarà proposto in cinque diverse varietà.

Sono poi attesi i maestri pasticceri dell’associazione Ducezio, che quest’anno si cimenteranno nella realizzazione di una cassata siciliana di oltre 100 kg. E per gli amanti del salato saranno proposte delle degustazioni di street food siciliano.

Nelle prossime settimane sarà rivelato il programma completo, intanto fervono i preparativi.