Anche a Messina torna oggi la Giornata della Colletta Alimentare

XXII edizione per la Colletta Alimentare che domani, sabato 24 novembre ritorna nei supermercati, italiani e siciliani, per aiutare chi, da solo, non ce la fa a garantire un pasto alla sua famiglia. Un vero e proprio esercito di persone che vivono in condizione di povertà assoluta e che, secondo gli ultimi dati Istat, in Italia raggiunge e supera i 5 milioni.

Gli alimenti raccolti verranno distribuiti, nei mesi successivi, a 8.042 strutture caritative che aiuteranno 1.580.000 persone, di cui quasi 140.000 bambini.

“Quest’anno ci siamo dati l’obiettivo di raccogliere 16 milioni di pasti* in un solo giorno - dichiara Andrea Giussani, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus - visto che nel 2017 si è toccato il numero più alto dal 2005 di individui in povertà assoluta, oltre 5 milioni secondo Istat. Chiediamo ad ognuno di fare la propria parte, donando gli alimenti richiesti, che ci consentono di offrire un paniere equilibrato ai tanti beneficiari che una spesa non se la possono permettere”.

Anche in Sicilia sono tantissime le persone che non riescono a procurarsi un pasto vero, di questi 226.780 vengono aiutate dal Banco Alimentare della Sicilia onlus e dal Banco Alimentare Sicilia occidentale onlus tramite 725 strutture caritative convenzionate. Un piccolo esercito a tutti gli effetti in cui i giovanissimi - i bambini da 0 a 15 anni - sono 42.138.

“La sfida siciliana - concordano entrambi i presidenti del Banco Alimentare, Pietro Maugeri e Santo Giordano - è quella di riuscire a raccogliere 800.000 pasti* nel giorno della #Colletta2018 che si svolgerà in 1.225 punti vendita dell’Isola. In ogni supermercato ci saranno i nostri volontari - ce ne sono 13.500 in tutta la Sicilia - con l’inconfondibile pettorina gialla che inviteranno a donare. Qualunque gesto, anche il più piccolo, sarà prezioso e insostituibile”.

In più quest’anno si potrà partecipare alla Colletta facendo la spesa On-Line. Il servizio, pensato per favorire chi non può andare al supermercato, rimarrà attivo fino a lunedì 26 novembre. Per accedere basta collegarsi al sito www.collettaalimentare.it e scegliere la catena di distribuzione preferita. Gli alimenti di c’è più bisogno sono quelli per i più piccoli, ma servono anche: olio, legumi, tonno in scatola, riso, sughi e pelati e biscotti.

SMS SOLIDALE

Per sostenere i costi di trasporto e stoccaggio degli alimenti donati il giorno della Colletta Alimentare dall’11 novembre al 3 dicembre sarà attivo l’sms solidale al numero 45582 (Il valore della donazione sarà di € 2 per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di € 5 per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, e di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali).

La Colletta Alimentare è il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2018, indetta da Papa Francesco. Questo evento, che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, è reso possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano e alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali, a centinaia di altre associazioni e da quest’anno all’Associazione Nazionale Bersaglieri.

Main sponsor: UnipolSai Assicurazioni, Eni

Partner istituzionale: Intesa Sanpaolo

Partner logistico: Poste Italiane, Galbani