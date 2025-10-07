Gettano rifiuti in strada ma sono ripresi dalle telecamere: multa di 1800 euro e monito ironico

Il Comune di Oliveri, oltre alle multe, tenta la carta del sarcasmo contro gli incivili

Un episodio di inciviltà, concluso con una salata sanzione, raccontato in maniera insolitamente ironica sulla pagina Facebook del Comune di Oliveri.

Così è descritta la scena:

“Una macchina parcheggia perfettamente sul bordo della strada. Dentro, una coppia. Lei gioca col cellulare, lui smanetta col navigatore, entrambi nel tentativo di nascondere il vero bersaglio: un piccolo cestino getta carte, sul marciapiede opposto.

Ora scendono dall’auto. Il cuore non si vede, ma si sente un bom, bom, bom, che manco Tullio De Piscopo, quando cantava Andamento Lento. La strada è deserta. Nessun testimone. Nessun vicino. Ci sarebbe la loro coscienza, ma quella è selettiva e destinata agli errori degli altri.

Poi l’azione: partono e subito inversione a U alla Starsky e Hutch, per fermarsi accanto all’obiettivo. Si apre il cofano e ne vola giù un sacco nero, talmente grosso da potersi iscrivere al festival internazionale delle mongolfiere.

Missione compiuta. La testa si sgonfia, il cuore rallenta e la faccia non ha più il fuoco dell’adrenalina e dell’ansia di essere scoperti. Abbassano i finestrini e partono, lasciando che la fresca brezza di questo ottobre che sembra dicembre renda più dolce il ritorno verso tana.

Magari un giorno questa coppia di scapestrati lo capirà che la furbizia consiste nel non esporsi all’attento giudizio del vigile occhio del Grande Fratello.

Nel frattempo ci accontentiamo di immaginare la scena della nostra gentile richiesta contenuta in una busta con il logo Comune di Oliveri. IL volto che passa dal rosa pallido, al rosso cresta di tacchino, al blu cobalto. L’anima che sembra volare via, in un lungo brivido intenso. E il cuore, ora ispirato a Ringo Starr, in un crescendo di ritmo, che si conclude con il beeeepppp lungo e piatto di chi abbandona la vita: ‘Signori, ci dovete 1800 euri’.”