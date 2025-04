Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano: aggiudicato l’appalto per la riqualificazione

Lavori affidati alla ditta Guarneri. Saranno rifatte le pavimentazioni di strade e piazze

MESSINA – Il Comune ha affidato l’appalto per gli interventi di “riqualificazione e rivitalizzazione urbana nel territorio dei villaggi di Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano”. Ad aggiudicarselo è stata la ditta Guarneri per la cifra di 293.835,99 euro, su un importo a base di gara di 425mila.

Si tratta di fondi che l’amministrazione aveva ricevuto in relazione agli eventi alluvionali degli anni scorsi dalla Regione e che ora andranno spesi per lavori fondamentali nei quattro villaggi. A Giampilieri superiore sarà rifatta la pavimentazione in via Tirone e in alcune strade interne, oltre a un muro a verde in via Calvario. A Giampilieri Marina, invece, toccherà alla pavimentazione con monostrato vulcanico nella piazza centrale e al rifacimento del manto stradale lungo la via Nazionale.

E ancora Santo Stefano Briga: sarà rifatta la pavimentazione di via Crispi, via Sangiovanni e nello slargo davanti alla chiesa, ma sarà anche sistemata la condotta delle acque piovane in via Sant’Arnò. Infine a Molino ci sarà una nuova pavimentazione con pietra di Trani nelle vie Zappone e sopra Chiesa.