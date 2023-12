Giardini. Decade il Consiglio, il sindaco: "Onoro il mandato, non mi dimetto". Bilancio di un anno difficile - Tempostretto

L'Aula non ha approvato il Bilancio di previsione. Il sindaco: "Amareggiato ma vado avanti. Pagata al Consorzio per la rete fognante la quota del 2023, ho mantenuto la promessa nonostante il processo alle intenzioni..."

di Carmelo Caspanello

GIARDINI NAXOS – “Da un punto di vista amministrativo, è inutile negarlo, quello che volge al termine é stato per l’Amministrazione giardinese certamente non facile”. Il sindaco Giorgio Stracuzzi commenta un 2023 complesso che nell’ultimo mese in particolare ha fatto registrare prima il colpo di scena della sentenza che lo ha dichiarato decaduto (ma resta in carica in virtù dell’Appello) e poi alla mancata approvazione del Bilancio (in aula c’erano solo 4 consiglieri, un solo consigliere di quella che era la sua maggioranza) che porterà allo scioglimento del Consiglio.

“Sono amareggiato, questo è ovvio – chiosa Stracuzzi – e desidero ribadirlo espressamente per la reiterata mancanza del numero legale nelle sedute di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte del nostro Consiglio comunale. Che peraltro, quale effetto automatico previsto dalla legge, porterà nei prossimi giorni allo scioglimento del Civico consesso e alla nomina da parte della Regione di un Commissario straordinario, che rimarrà in carica assieme al sottoscritto ed alla Giunta assessoriale”. Stracuzzi ha voluto rivolgere “ai consiglieri comunali ed a tutti quanti indistintamente, un pensiero di gratitudine per il lavoro fin qui svolto nell’interesse della Comunità rappresentata. Nel contempo – osserva Stracuzzi – non posso non biasimare l’atteggiamento di diffidenza e di fuga dalle responsabilità che ha caratterizzato il comportamento di una larga parte dei consiglieri nelle più recenti vicende deliberative”.

Il sindaco va avanti, non ha intenzione di dimettersi con la decadenza del Consiglio come chiesto da qualche parte politica. “Confido che superate le più grandi criticità e le più importanti scadenze – dice Stracuzzi – si possa continuare ad operare e a programmare, considerata peraltro l’imminente conclusione, nel prossimo mese di febbraio, del Piano di riequilibrio (finalmente, dopo 10 anni di sacrifici, si conclude l’epoca del predissesto) e il conseguente ritorno nella disponibilità del Comune di ingenti risorse aggiuntive”.

Si rivolge quindi “a chi ritiene che alla decadenza del Consiglio comunale potrei far accompagnare le mie dimissioni dalla carica di sindaco: rispettosamente rispondo che almeno per questa fase, dopo un’attenta valutazione, intendo continuare ad onorare il mandato ricevuto dagli elettori anche tenuto conto dell’ampio consenso popolare che ho ricevuto all’atto della mia elezione e degli attestati di stima e di fiducia che quotidianamente ricevo”.

Ai dipendenti, ai responsabili di settore e al segretario generale desidero rivolgere un sentito ringraziamento per gli immani sforzi compiuti in questi ultimi giorni dell’anno per assicurare la continuità di numerosi servizi essenziali, mai messa in discussione proprio grazie allo zelo e alla abnegazione della macchina amministrativa comunale”.

Infine Stracuzzi si è detto lieto di annunciare che come aveva promesso “a più riprese nel rispetto del termine del 31 dicembre, mai dubitandone nonostante i processi alle intenzioni e gli echi di sventura, che si è provveduto al pagamento in favore del Consorzio per la Rete fognante della quota associativa per l’anno 2023, per ben un milione e mezzo di euro, voce regolarmente inserita tra le spese obbligatorie del bilancio approvato venerdì pomeriggio dal Commissario ad acta. Lavoreremo da domani affinché i trasferimenti in favore del Consorzio avvengano a questo punto con cadenza regolare. C’è ancora molto da fare e c’è il massimo impegno affinché si possa restituire a Giardini Naxos il ruolo che merita. È per questo che rivolgo l’invito a superare le divisioni e i ragionamenti di parte e a continuare a lavorare insieme per il Paese”.