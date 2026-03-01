S’arrampicano sul Pilone, 4 giovani identificati dai carabinieri

Per loro potrebbe scattare una denuncia. Oggi pomeriggio sono stati notati da chi era in spiaggia a Torre Faro

MESSINA – In spiaggia a Capo Peloro oggi c’erano diverse persone grazie a un clima mite. E la scena non è passata inosservata. Quattro giovani sui vent’anni si sono arrampicati di pomeriggio sul Pilone. Una volta scesi, hanno trovato i carabinieri e i vigili del fuoco. In particolare, i carabinieri li hanno fermati e identificati. E per loro potrebbe scattare una denuncia perché l’accesso alla struttura è vietato.

Intanto, i primi di gennaio sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria per la recinzione del basamento del Pilone di Torre Faro. L’intervento si è reso necessario a causa del progressivo degrado della struttura, colpita sia dall’usura degli agenti atmosferici sia da ripetuti atti vandalici.

Un intervento rapido per il simbolo della città

L’area che circonda il Pilone necessita di un immediato ripristino del decoro e della funzionalità. La recinzione perimetrale in legno verrà interamente riqualificata per garantire nuovamente standard di sicurezza adeguati per i residenti e i turisti che frequentano il sito.

L’amministrazione ha optato per un affidamento diretto in via d’urgenza alla ditta Presti S.r.l. di Terme Vigliatore. La scelta è stata motivata dalla pregressa esperienza della ditta in interventi simili e dalla necessità di evitare gravi danni all’interesse pubblico legati alla mancata fruibilità sicura del sito.

I dettagli economici del progetto

L’investimento complessivo stanziato dal Comune ammonta a 111.000 euro, di cui 85.000 euro destinati all’esecuzione materiale dei lavori (inclusi gli oneri per la sicurezza) e 26.000 euro accantonati come somme a disposizione dell’amministrazione per imprevisti, oneri di discarica, incentivi tecnici e Iva.

Il progetto è stato redatto internamente dalla funzionaria tecnica Alessandra Santoro, sotto la responsabilità dell’ingegnere Salvatore Saglimbeni, e prevede anche opere di mitigazione ambientale per ridurre l’impatto del cantiere sul delicato contesto paesaggistico di Torre Faro.