Giardini. I volontari di Naxos Pearl rimuovono 400 kg di rifiuti dalla spiaggia - Tempostretto

Hanno partecipato anche i minori stranieri non accompagnati ospiti del Centro di prima accoglienza

GIARDINI NAXOS – Ambiente e spiagge come casa comune. Tutelare un bene che è di tutti dall’irresponsabilità di alcune condotte umane è il filo conduttore delle attività che Reddy Anastasi, presidente dell’Associazione Naxos Pearl, continua ad organizzare senza sosta nel comprensorio jonico – etneo. Lo scorso 3 giugno, infatti, un gruppo di volontari si è dato appuntamento nella spiaggia prospiciente l’hotel “Nautilus” per ridare decoro all’arenile che si presentava invaso da rifiuti di diversa natura. All’attività hanno preso parte anche i minori stranieri non accompagnati ospiti presso il centro di prima accoglienza gestito dalle suore del Divino Zelo di Giardini Naxos con cui Naxos Pearl ha recentemente firmato un protocollo d’intesa quinquennale come base per una duratura collaborazione. I ragazzi del Divino Zelo erano accompagnati dall’orientatore, Giuseppe Leotta, vicepresidente del Consiglio comunale, e dalla mediatrice Othman Maysan. All’iniziativa hanno preso parte anche il maratoneta ecologico, Salvatore Ferrara, e il consigliere comunale indipendente Simona Fichera.

I volontari hanno raccolto circa 400 kg di rifiuti che, con l’aiuto della ditta di raccolta e smaltimento rifiuti Ecolandia, sono stati ritirati e smaltiti secondo protocollo. Le attività si sono protratte per un paio d’ore Al termine, ai volontari sono stati offerti granite e bibite rinfrescanti. Nonostante l’approssimarsi della stagione estiva e l’innalzamento delle temperature, l’attività di Naxos Pearl non intende fermarsi per sensibilizzare tutta la comunità alla tutela dei beni naturali. Il presidente Anastasi intende proseguire coinvolgendo gli istituti scolastici, le associazioni, la società civile e il tessuto produttivo locale. A questo proposito, è stata lanciata l’iniziativa “TuteliAmo insieme” che mira a stimolare le attività commerciali ad adottare buone pratiche relative alla sostenibilità ambientale, promuovendo la raccolta differenziata e l’utilizzo di sistemi di distribuzione “eco-friendly”.

Articoli correlati