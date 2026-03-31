Giardini Naxos. Aggredisce e minaccia di morte l’ex moglie, arrestato 45enne

Continue vessazioni negli ultimi tre anni, anche davanti al figlio minore

Ieri notte a Giardini Naxos, i carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 45enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “atti persecutori e maltrattamenti verso familiari”, commessi ai danni della propria moglie in presenza del figlio minore.

L’arresto è stato operato, in flagranza differita, dopo che la vittima aveva chiesto aiuto al numero di pronto intervento “112”, segnalando di essere stata aggredita e minacciata di morte da parte del marito da cui si stava separando.

L’attività investigativa avviata dai militari dell’Arma ha consentito di accertare e documentare le condotte illecite poste in essere dall’uomo. In particolare sono state accertate continue vessazioni – avvenute sin dal 2023 – dopo che la donna aveva deciso di avviare le pratiche per la separazione, commesse con minacce e aggressioni, spesso in presenza del loro figlio minore.

Le immediate ricerche avviate subito hanno permesso ai militari dell’Arma di rintracciare l’uomo vicino allo svincolo di Giardini Naxos, mentre alla guida di un’auto stava per immettersi in autostrada.

Pertanto, una volta definito il quadro indiziario, i Carabinieri hanno formalizzato l’arresto dell’uomo che ora dovrà rispondere dei reati a lui addebitati.