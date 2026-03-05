Giardini Naxos. Dopo i danni del ciclone Harry riapertura parziale per il molo di Schisò

Rimane interdetta la parte terminale, dalla testata per una lunghezza di 80 metri

GIARDINI NAXOS – Riaperto parzialmente il molo di Schisò che era stato interdetto alla navigazione dopo i danni subiti dal ciclone Harry. A deciderlo un’ordinanza del comandante della Capitaneria di porto di Messina, Luciano Marcello Pischedda, dopo numerose ispezioni, anche subacquee, per verificare la solidità della struttura colpita dalla violenta mareggiata.

“Con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine – si legge nel provvedimento, molto atteso dalla marineria locale – la parte terminale del molo foraneo del porto di Giardini Naxos, dalla testata per una lunghezza di 80 metri, vengono interdetti transito, sosta veicolare e pedonale, nonché ancoraggio e ormeggio di qualunque unità navale. Nella porzione rimanente di banchina, compresa la radice, è consentito, invece, l’ormeggio di unità fino a 10 GT e solo in ore diurne, l’accesso pedonale al solo personale autorizzato”.

Il Comune di Giardini Naxos, sino al ripristino dello stato dei luoghi, dovrà predisporre idoneo e permanente transennamento dell’area demaniale marittima in questione, nonché porre appositi cartelli monitori indicanti i divieti e gli estremi dell’ordinanza.