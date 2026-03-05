 Giardini Naxos. Dopo i danni del ciclone Harry riapertura parziale per il molo di Schisò

Giardini Naxos. Dopo i danni del ciclone Harry riapertura parziale per il molo di Schisò

Redazione

Giardini Naxos. Dopo i danni del ciclone Harry riapertura parziale per il molo di Schisò

giovedì 05 Marzo 2026 - 18:03

Rimane interdetta la parte terminale, dalla testata per una lunghezza di 80 metri

GIARDINI NAXOS – Riaperto parzialmente il molo di Schisò che era stato interdetto alla navigazione dopo i danni subiti dal ciclone Harry. A deciderlo un’ordinanza del comandante della Capitaneria di porto di Messina, Luciano Marcello Pischedda, dopo numerose ispezioni, anche subacquee, per verificare la solidità della struttura colpita dalla violenta mareggiata.

“Con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine – si legge nel provvedimento, molto atteso dalla marineria locale – la parte terminale del molo foraneo del porto di Giardini Naxos, dalla testata per una lunghezza di 80 metri, vengono interdetti transito, sosta veicolare e pedonale, nonché ancoraggio e ormeggio di qualunque unità navale. Nella porzione rimanente di banchina, compresa la radice, è consentito, invece, l’ormeggio di unità fino a 10 GT e solo in ore diurne, l’accesso pedonale al solo personale autorizzato”.

Il Comune di Giardini Naxos, sino al ripristino dello stato dei luoghi, dovrà predisporre idoneo e permanente transennamento dell’area demaniale marittima in questione, nonché porre appositi cartelli monitori indicanti i divieti e gli estremi dell’ordinanza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Salvini “13,5 miliardi di investimenti tra Messina e Reggio Calabria”
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED