Le messinesi impegnate ai campionati regionali di nuoto categoria Ragazzi

Da venerdì a domenica 8 marzo in vasca alla piscina Nesima di Catania Unime, Power Team, Swimblu e Ulysse a caccia di medaglie

A due settimane dal campionato regionale di fondo la Sicilia del nuoto attesa da un nuovo importante appuntamento con il campionato regionale categoria Ragazzi. Per gli atleti di fascia di età intermedia, più grandi degli Esordienti ma nella prima fase del nuoto agonistico che conta dei Categoria, saranno impegnati a Catania, alla piscina Nesima dal venerdì mattina.

Sei sessioni di gare che li vedranno impegnati in tutto il programma staffette comprese, per un totale di 57 titoli regionali in palio, 17 in gare individuali per le tre categorie femminile, maschile 1° anno, maschile 2°-3° anno più 6 nelle prove a staffetta, tre per il settore maschile e tre per quello femminile. Le società attese sono 23, per un totale di 333 atleti che potranno prendere parte ad un massimo di sei gare individuali più le tre staffette.

Le possibilità di medaglie messinesi

Saranno presenti gli atleti dell’UniMe, della Swimblu, della Power Team Messina, dell’Ulysse e della Naxos Nuoto dalla provincia di Messina. Dalla prima giornata subito possibilità con Angelo Cucè dell’Ulysse di ottenere un piazzamento importante nei 1500 stile libero, nei 100 rana prima serie per Dario Orbitello (Unime) e Cristian Calderone (Swimblu), primo tempo tra le Ragazze per Angela Mallemace (Unime) nei 50 farfalla, il compagno Alessandro Caliri nella stessa gara stesso piazzamento tra i Ragazzi 1° anno.

A seguire Ilias Akhmetov della Power Team Messina gareggia nei 400 misti come Cristian Calderone della Swimblu. Aryel Angemi (Unime) si presenta col primo tempo nei 100 dorso, Domenico Pennestrì (Unime) in prima serie nei 200 stile libero, come Marco Mangano della Power Team. Alessandro Caliri e Antonino Neto in prima serie nei 50 stile libero Ragazzi 1° anno, Marco Mangano (Power Team) in prima serie tra i Ragazzi 2°-3° anno. Altro possibile oro per Aryel Angemi nei 50 stile libero, Mangano e Alessandro Mazzocca (Unime) a caccia di gloria negli 800 stile libero.

Sabato pomeriggio Calderone in prima serie nei 200 rana, Caliri primo tempo tra i Ragazzi 1° anno nei 100 farfalla, il compagno Neto in prima serie. Tra i Ragazzi 2-3° anno Pennestrì e Rugolo in prima serie nella stessa gara con Angemi e Russo tra le Ragazze accreditate del primo e secondo tempo di iscrizione. Ancora Angemi primo tempo nei 50 dorso, in prima serie anche Mallemace. Neto quarto tempo di iscrizione nei 50 rana primo anno ragazzi, Orbitello secondo tra i ragazzi 2-3° anno. Caliri in prima serie nei 100 stile libero, tra i nuotatori del suo anno di età 2012, tra i 2011 e 2010 provano a cercare il podio Pennestrì e Rugolo. Nella gara femminile Angemi accreditata del primo tempo. Nei 200 farfalla possibilità per Caliri e Rugolo nelle rispettive categorie. Il programma terminerà domenica pomeriggio con la spettacolare 4×100 mista e le premiazioni di società.