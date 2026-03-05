Spacciava droga in piazza Lo Sardo, arrestato 67enne

Messina. Gli agenti delle Volanti gli hanno trovato addosso hashish e 18 dosi a casa

MESSINA – Spacciava droga in piazza Lo Sardo, ex Piazza del Popolo. La polizia ha arrestato ieri un sessantasettenne messinese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti delle Volanti con un atteggiamento sospetto, tentando in modo maldestro di eludere i controlli senza riuscirvi.

Durante la perquisizione personale sono stati trovati due astucci con 11 involucri di hashish e una somma di denaro contante, considerata frutto dello spaccio. Subito dopo i poliziotti hanno controllato la sua abitazione, trovando e sequestrando altre 18 dosi di droga, insieme a materiale per la pesatura ed il confezionamento.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è ora ai domiciliari in attesa del rito per direttissima previsto per la giornata di domani.