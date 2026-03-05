Messina. Trovato uomo senza vita in una casa di via 24 maggio

Il corpo scoperto in un palazzo durante alcuni lavori di restauro

MESSINA – Un tragico ritrovamento ha sconvolto la mattinata nel cuore della città. All’interno di uno stabile al civico 107 di via 24 Maggio, attualmente interessato da interventi di riqualificazione, è stato trovato il corpo ormai privo di vita di un residente di 57 anni.

La scoperta

A dare l’allarme, intorno a mezzogiorno, sono stati i lavoratori del cantiere edile. Gli operai, impegnati nelle opere di ristrutturazione dell’edificio, hanno avvertito un forte e persistente odore provenire da uno degli appartamenti situati all’ultimo piano. Una volta allertati i soccorsi, la terribile conferma: l’uomo giaceva all’interno della casa in condizioni che hanno reso immediatamente chiaro il decesso avvenuto diverso tempo prima.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e le squadre dei Vigili del Fuoco, oltre al personale medico del 118 che ha potuto soltanto constatare la morte. Dai primi accertamenti effettuati nell’appartamento, sembra che il decesso risalga a circa venti giorni fa. Lo stato del corpo suggerisce infatti che l’uomo fosse morto da almeno tre settimane.

Indagini avviate per ricostruire le ultime ore di vita del cinquantasettenne e confermare le cause naturali del decesso, che al momento appare l’ipotesi più accreditata.