 Messina. Trovato uomo senza vita in una casa di via 24 maggio

Messina. Trovato uomo senza vita in una casa di via 24 maggio

Redazione

Messina. Trovato uomo senza vita in una casa di via 24 maggio

giovedì 05 Marzo 2026 - 14:23

Il corpo scoperto in un palazzo durante alcuni lavori di restauro

MESSINA – Un tragico ritrovamento ha sconvolto la mattinata nel cuore della città. All’interno di uno stabile al civico 107 di via 24 Maggio, attualmente interessato da interventi di riqualificazione, è stato trovato il corpo ormai privo di vita di un residente di 57 anni.

La scoperta

A dare l’allarme, intorno a mezzogiorno, sono stati i lavoratori del cantiere edile. Gli operai, impegnati nelle opere di ristrutturazione dell’edificio, hanno avvertito un forte e persistente odore provenire da uno degli appartamenti situati all’ultimo piano. Una volta allertati i soccorsi, la terribile conferma: l’uomo giaceva all’interno della casa in condizioni che hanno reso immediatamente chiaro il decesso avvenuto diverso tempo prima.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e le squadre dei Vigili del Fuoco, oltre al personale medico del 118 che ha potuto soltanto constatare la morte. Dai primi accertamenti effettuati nell’appartamento, sembra che il decesso risalga a circa venti giorni fa. Lo stato del corpo suggerisce infatti che l’uomo fosse morto da almeno tre settimane.

Indagini avviate per ricostruire le ultime ore di vita del cinquantasettenne e confermare le cause naturali del decesso, che al momento appare l’ipotesi più accreditata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Effetto guerra, 4 docenti e 3 allievi del Corelli bloccati nello Sri Lanka
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED