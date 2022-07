Giardini Naxos. Fermato con 10 grammi di marijuana, a casa ne aveva 400: arrestato - Tempostretto

All'alt dei carabinieri è stato trovato con la droga, un bilancino e 30 euro ritenuti proventi di spaccio. A casa anche hashish e 1.600 euro in contanti

GIARDINI NAXOS – I Carabinieri della compagnia di Taormina, insieme alla compagnia d’intervento operativo del 12° reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, un giovane, originario di Calatabiano, durante regolari controlli per le vie di Giardini Naxos, atte a contrastare il traffico di stupefacenti. L’uomo, fermato al posto di blocco, ha assunto un atteggiamento di nervosismo che ha insospettito gli agenti. E infatti è stato trovato, all’interno dell’auto, un bilancino di precisione, con 10 grammi di marijuana e 30 euro ritenuti proventi di spaccio.

La perquisizione si è allora spostata fino al domicilio del giovane. Lì sono stati trovati altri 400 grammi di sostanze stupefacenti. Non solo marijuana, ma anche hashish, accanto a materiale idoneo per il confezionamento delle singole dosi e una somma in contanti di 1.600 euro, ritenuta dai carabinieri il provento di una pregressa attività di spaccio. Tutto è stato inviato al reparto Carabinieri Investigazioni scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, mentre l’uomo è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.