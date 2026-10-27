Giardini Naxos, in bici di notte con la droga

Carabinieri arrestano noto pusher beccato con hashish e cocaina

E’ una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine il 45enne arrestato a Giardini Naxos per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Taormina mentre, in piena notte, girava in bicicletta per il centro, con fare sospetto. I militari lo hanno fermato e identificato e, anche per via dei suoi precedenti, hanno deciso di perquisirlo.

L’arresto dei carabinieri, cosa nascondeva l’uomo

E’ così che gli hanno trovato addosso poco meno di un grammo di cocaina e 6 grammi di hashish. A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare dove gli uomini dell’Arma hanno trovato e sequestrato altri 5 grammi di hashish e tutto l’occorrente per confezionare e spacciare dosi di stupefacenti.

Le accuse per il pusher

La sostanza è stata inviata ai Ris per le analisi di laboratorio mentre per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato, in attesa di comparire davanti al giudice al quale potrà fornire la sua versione dei fatti. Sarà poi il giudice a decidere se convalidare il provvedimento o se no ci sono gli elementi per l’arresto e rilasciarlo.