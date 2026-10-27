Piazza Cairoli, ecco come viene giù la “tarigghia” VIDEO

Le immagini dello smontaggio della struttura amata e odiata dai messinesi
servizio di Silvia De Domenico
Messina – Entrano nel vivo i lavori per la rimozione della “tarigghia” di piazza Cairoli. Dopo l’allestimento del cantiere nella giornata di ieri, 26 ottobre, stamattina in piazza si è apparsa una gru altissima.
Dopo una mattinata di lavori propedeutici intorno alle 14 è stata smontata la prima trave. La grande griglia in ferro, posizionata sopra i binari del tram circa 20 anni fa, sparirà definitivamente in pochi giorni.
Come procederanno i lavori
Gli operai sono impegnati a tagliare e rimuovere una trave alla volta. Poi la grande gru solleva il pezzo della struttura e lo porta fino a terra. Per completare le operazioni ci vorranno circa una decina di giorni.
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