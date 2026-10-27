 Piazza Cairoli, ecco come viene giù la "tarigghia" VIDEO

Piazza Cairoli, ecco come viene giù la “tarigghia” VIDEO

Silvia De Domenico

Piazza Cairoli, ecco come viene giù la “tarigghia” VIDEO

martedì 27 Ottobre 2026 - 15:34

Le immagini dello smontaggio della struttura amata e odiata dai messinesi

servizio di Silvia De Domenico

Messina – Entrano nel vivo i lavori per la rimozione della “tarigghia” di piazza Cairoli. Dopo l’allestimento del cantiere nella giornata di ieri, 26 ottobre, stamattina in piazza si è apparsa una gru altissima.

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Dopo una mattinata di lavori propedeutici intorno alle 14 è stata smontata la prima trave. La grande griglia in ferro, posizionata sopra i binari del tram circa 20 anni fa, sparirà definitivamente in pochi giorni.

Come procederanno i lavori

Gli operai sono impegnati a tagliare e rimuovere una trave alla volta. Poi la grande gru solleva il pezzo della struttura e lo porta fino a terra. Per completare le operazioni ci vorranno circa una decina di giorni.

Vedi qui la galleria fotografica

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