 Giardini Naxos, la statale 114 allagata per il maltempo

Giardini Naxos, la statale 114 allagata per il maltempo

Redazione

Giardini Naxos, la statale 114 allagata per il maltempo

domenica 09 Novembre 2025 - 12:53

La Protezione civile lancia l'allarme. In più punti la SS 114 in C/da Palli risente della grossa pioggia in corso

GIARDINI NAXOS – A lanciare l’allarme è la Protezione civile. La statale 114 a Giardini Naxos è allagata per il maltempo. “Prestare la massima attenzione nell’attraversare la SS 114 in C/da Pallio, che al momento risulta allagata in più punti. Il personale della Protezione civile comunale e della polizia locale continua l’attività di monitoraggio del territorio comunale”, viene comunicato dall’organizzazione di Giardini Naxos.

“Piogge e temporali per le successive 24/36 ore”

Così qualche ora prima la stessa Protezione civile avvertiva i cittadini: “Sin dalle prime ore di oggi, e per le successive 24/36 ore, sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Si raccomanda la massima prudenza, soprattutto nelle aree già soggette ad allagamenti o in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone depresse. Evitate di attraversare strade invase dall’acqua o di sostare vicino a torrenti e canali. La collaborazione e l’attenzione di tutti sono fondamentali per la sicurezza della nostra comunità. Il sistema comunale di Protezione civile è pienamente operativo e segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il sindaco e l’amministrazione comunale”.

Come anticipato dal nostro esperto meteo Daniele Ingemi, oggi ci attende una giornata instabile, con rovesci e temporali che dall’area ionica potranno risalire fino allo Stretto di Messina, interessando maggiormente i quartieri della zona sud della città. Temperature massime non oltre i +20°C, minime sui +16°C. Soffieranno deboli o moderati venti da Sud e S-SE, fino a oltre 40-50 km/h nell’area nord dello Stretto. 

Giardini Naxos allagata
Giardini Naxos allagata
Giardini Naxos allagata

Foto dalla pagina Fb della Protezione civile di Giardini Naxos.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La sanità in Sicilia e il nuovo caso Cuffaro: una classe politica da mandare a casa
Perché in Sicilia ci sono zone con un’alta concentrazione di persone bionde? Ecco lo studio
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED