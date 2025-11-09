Giardini Naxos, la statale 114 allagata per il maltempo

La Protezione civile lancia l'allarme. In più punti la SS 114 in C/da Palli risente della grossa pioggia in corso

GIARDINI NAXOS – A lanciare l’allarme è la Protezione civile. La statale 114 a Giardini Naxos è allagata per il maltempo. “Prestare la massima attenzione nell’attraversare la SS 114 in C/da Pallio, che al momento risulta allagata in più punti. Il personale della Protezione civile comunale e della polizia locale continua l’attività di monitoraggio del territorio comunale”, viene comunicato dall’organizzazione di Giardini Naxos.

“Piogge e temporali per le successive 24/36 ore”

Così qualche ora prima la stessa Protezione civile avvertiva i cittadini: “Sin dalle prime ore di oggi, e per le successive 24/36 ore, sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Si raccomanda la massima prudenza, soprattutto nelle aree già soggette ad allagamenti o in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone depresse. Evitate di attraversare strade invase dall’acqua o di sostare vicino a torrenti e canali. La collaborazione e l’attenzione di tutti sono fondamentali per la sicurezza della nostra comunità. Il sistema comunale di Protezione civile è pienamente operativo e segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il sindaco e l’amministrazione comunale”.

Come anticipato dal nostro esperto meteo Daniele Ingemi, oggi ci attende una giornata instabile, con rovesci e temporali che dall’area ionica potranno risalire fino allo Stretto di Messina, interessando maggiormente i quartieri della zona sud della città. Temperature massime non oltre i +20°C, minime sui +16°C. Soffieranno deboli o moderati venti da Sud e S-SE, fino a oltre 40-50 km/h nell’area nord dello Stretto.

Foto dalla pagina Fb della Protezione civile di Giardini Naxos.

Articoli correlati