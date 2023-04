Giardini Naxos. Travolge pedone e scappa, denunciato - Tempostretto

All'uomo è stata ritirata la patente e l'auto sequestrata

Ha invaso la corsia opposta a quella di marcia, senza rallentare, e ha travolto un pedone per poi scappare senza dare soccorso. I carabinieri sono intervenuti in una via del centro di Giardini Naxos, hanno ascoltato i testimoni e visionato le immagini della videosorveglianza.

Così sono riusciti a risalire all’uomo alla guida dell’auto, trovato poi in casa. L’auto, parcheggiata lì vicino con evidenti ammaccature compatibili con la dinamica dell’urto, è stata sequestrata.

L’uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.

L’investito è stato portato al Policlinico di Messina, dove si trova ancora ricoverato, per fortuna non in pericolo di vita.