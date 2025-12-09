Gigi D’Alessio raddoppia a Messina: aggiunta la nuova data del 25 aprile 2026 al PalaRescifina

Boom di richieste per “Gigi Palasport 2026”: due concerti il 24 e 25 aprile. Biglietti in vendita dalle ore 16.00 di oggi su Ticketone e nei punti autorizzati

Messina si prepara ad accogliere un doppio appuntamento con uno degli artisti più amati dal pubblico italiano: Gigi D’Alessio. Dopo il rapido tutto esaurito e la straordinaria richiesta di biglietti, il tour “Gigi Palasport 2026” aggiunge una seconda data al PalaRescifina, in programma il 25 aprile 2026, che si affianca al concerto già annunciato del 24 aprile. Un risultato che conferma non solo la popolarità del cantautore partenopeo, ma anche il ruolo crescente di Messina come città capace di accogliere grandi eventi musicali. L’iniziativa è organizzata da Puntoeacapo Srl e Friends & Partners, in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina.

“La risposta entusiasta del pubblico ci rende estremamente orgogliosi – dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro -. L’arrivo di un artista come Gigi D’Alessio per un doppio appuntamento conferma il percorso di crescita di Messina come polo di riferimento per grandi spettacoli. Grazie a strutture moderne e a una macchina organizzativa sempre più efficiente, la città si dimostra pronta a ospitare eventi capaci di generare partecipazione, energia e occasioni di condivisione per tutta la comunità”.

I biglietti per la seconda data del 25 aprile 2026 saranno disponibili dalle ore 16 di oggi, 9 dicembre, su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Con il secondo concerto annunciato oggi, Messina si aggiunge così alle tappe più attese del tour, con uno spettacolo che ripercorrerà oltre trent’anni di carriera, dai grandi classici alle canzoni del nuovo disco “Nuje”.

Articoli correlati