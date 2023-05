Ginnastica artistica, soddisfazioni per l'UniMe da Capo d'Orlando e Messina - Tempostretto

Nel fine settimana le atlete dell'UniMe erano in gara nelle prove del Campionato Individuale Silver

MESSINA – Ancora un weekend molto impegnativo quello appena trascorso per il settore Ginnastica Artistica della Ssd UniMe che, impegnato in due giorni di competizioni sia in casa che in trasferta, ha ottenuto riscontri molto positivi tanto dal fronte organizzativo quanto da quello puramente sportivo. Tra sabato e domenica le atlete del settore, coordinato da Gina Berescu e guidato dai tecnici tecnici della società Federica Palumbo, Illiana Kuznetkova, Erika Calabrò e Fabio di Bella, si sono rese protagoniste di risultati eccellenti tra Capo d’Orlando e Messina.

Nella gara di sabato a Capo d’Orlando, valida come 2° prova Regionale Campionato Individuale Silver Livello LC ed alla quale hanno partecipato più di 90 atlete provenienti da Messina, Catania, Palermo e Trapani, le ginnaste della SSD UniMe hanno conquistato una medaglia di argento con Sara Licata ed un terzo posto con Anna Oliva nella categoria Allieve 2° fascia. Dalle gare sono arrivati anche altri 2 buoni piazzamenti con Lisa Licata (7° classificata nella categoria Allieve 4° fascia) ed un 6° posto con Alessia Donato nella categoria Junior 2° fascia.

Domenica, invece, la SSD UniMe ha ospitato al PalaGym le gare del Campionato Individuale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia. Più di 160 ginnaste iscritte provenienti dalle provincie di Catania e Messina, che hanno gareggiato per la 2° prova del Campionato Individuale Silver LA, LA3, LB3, LB. Ottimo successo organizzativo per il team universitario ma anche tanti podi ed ottimi piazzamenti per le atlete della SSD UniMe.

Il dettaglio dei risultati dell’UniMe

Ancora una volta, dunque, ottimi progressi di tutto il gruppo della ginnastica universitaria. “Questi risultati, ovviamente, non sono un punto di arrivo bensì un punto di partenza per continuare a lavorare con le nostre ragazze con la dedizione e la passione di sempre” questo il commento soddisfatto di Gina Berescu, consapevole di poter contare ancora di ampi margini di miglioramento da parte di tutto il settore della ginnastica della Ssd UniMe.

Livello – LB / Categoria Allieve 1° fascia: 2° classificata Sara Urbani, 3°classificata Alessia Sicari, 4° classificata Arianna Garito.

Categoria Allieve 2° fascia: 1° classificata Chiara Vazzana, 3° classificata Gloria D’Angelo.

Categoria Allieve 3° fascia: 2° classificata Arianna Maiorana, 3° classificata Angela Bruschetta, 4° classificata Denise Leopizzi.

Categoria Allieve 4° fascia: 7° classificata Giulia Teresano, 10° classificata Morena Egitto.

Categoria Junior 1° fascia: 1° classificata Annalaura Accetta, 4° classificata Aurora Affè.

Categoria Junior 3° fascia: 2° classificata Giada Viola, Livello LA.

Categoria Allieve 4° fascia: 2° classificata Ginevra Altadonna, 3° classificata Isabella De Grazia.

Categoria Junior 1° fascia: 2° classificata Martina Giordano, Livello LA3.

Categoria allieve 3° fascia: 12esima classificata Viola D’Arrigo, 20esima classificata Aurelia Onorato.

Categoria Junior 1° fascia: 4° classificata Chiara Colucci.

