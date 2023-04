Ginnastica, i risultati della Coppa Primavera organizzata dall'Ssd UniMe - Tempostretto

Oltre 250 atleti che, al Palagym della Cittadella, si sono confrontati nelle sezioni ginnastica artistica femminile, maschile e ritmica

MESSINA – Grandissimo successo in termini di partecipazione per la “Coppa Primavera”, manifestazione di Ginnastica artistica e ritmica che si è svolta nello scorso weekend, per la prima volta, presso il Palagym della Cittadella Sportiva Universitaria. Oltre 250 atleti provenienti da tutta la provincia messinese hanno gareggiato regalando una due giorni all’insegna dello sport, del divertimento, dell’inclusione e del fair play.

Alla manifestazione hanno preso parte atleti di tutte le categorie del settore Ginnastica della Ssd UniMe con le sezioni “Ginnastica Artistica Femminile”, “Ginnastica Maschile” e “Ginnastica Ritmica” e, inoltre, hanno gareggiato anche i ragazzi del settore sportivo “Skill In”. Il risultato è stato sorprendente per la truppa universitaria, con una pioggia di coppe e medaglie per tutti gli atleti delle varie sezioni.

Dalla Ssd UniMe un ringraziamento a tutte le società partecipanti (Gymnasium Capo d’Orlando, Mylae Gym, Gym Life MN, Combat Spirit) ed ai loro tecnici, ma anche allo staff del team universitario, che si è adoperato in maniera instancabile per garantire l’ottima riuscita di questo evento. Un grazie anche ai genitori che, con grande entusiasmo, hanno accompagnato e sostenuto tutti gli atleti in gara.

I prossimi appuntamenti in programma vedono impegnato il team universitario il 6 Maggio 2023 nella 2ª prova Regionale Campionato Individuale LC a Capo d’Orlando ed il 7 maggio 2023 nel Campionato Individuale LA3/LA/LB3/LB, gara che è stata assegnata per l’organizzazione dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Ginnastica d’Italia proprio alla Ssd Unime.

