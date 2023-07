"Giochi e balli e un obiettivo: la cura degli altri", il Grest alle Ancelle riparatrici - Tempostretto

L'iniziativa dell'asociazione Agemac: "Abbiamo gettato un seme, i bambini sono il nostro terreno fertile"

MESSINA – “Ci risiamo! Anche per quest’anno l’associazione Agemac si è rimboccata le maniche per riproporre ai più piccoli il Grest alle Ancelle riparatrici Sant’Orsola. Grazie alla madre generale che ha gentilmente concesso il permesso e alla collaborazione delle suore siamo già arrivati all’ultima settimana. Quest’anno ci siamo trasformati in buoni samaritani. Tu X Tutti, infatti, è il nome del nostro Grest”. L’associazione Agemac così racconta la nuova esperienza.

E ancora: “Tra giochi, balli, merende, giornate a tema e gavettoni, abbiamo tenuto sempre presente l’obiettivo del Grest: la cura. Curarsi dell’altro, mettere da parte un cattivo pensiero e porgere la mano all’amico in difficoltà così come il buon samaritano è l’unico che si ferma ad aiutare il povero uomo ferito. I nostri canti, i nostri balli e soprattutto il nostro inno racchiudono dentro parole che fortemente ci parlano della cura”.

Sotttolineano i rappresentanti dell’associazione: “E allora sì che diventa unico un Grest, perché oltre al ricordo di un meraviglioso e sano divertimento, portiamo dietro un bagaglio che potrà darci solo beneficio nella vita. Nei nostri bambini, il nostro terreno fertile, i nostri Animagrest hanno gettato un seme, lo hanno annaffiato ogni giorno nella speranza di vedere germogliare tante piantine piene di cura l’uno per l’altro”.

