Basket femminile, al San Matteo la stracittadina contro la Rescifina in Serie B

Simone Milioti

lunedì 26 Gennaio 2026 - 15:32

Nella terza sfida stagionale tra le due squadre si impone ancora la formazione biancorossa per 62-47

MESSINA – Il San Matteo rispetta il pronostico e supera la Polisportiva Giuseppe Rescifina nella stracittadina che ha visto le due squadre di basket sfidarsi sul parquet del PalaRitiro. Nella casa del Castanea in scena in terzo derby di questo campionato, ricordiamo che nel campionato siciliano di Serie B femminile si disputano quattro gironi, ripetendo andata e ritorno.

Questo terzo incontro sul campo del San Matteo equivaleva alla sfida del secondo girone d’andata e la partita è terminata 62-47 in favore delle padrone di casa. Nei precedenti all’andata ad ottobre vittorie per 59-45, mentre il ritorno al PalaTracuzzi a fine novembre aveva visto anche le ragazze di coach Simona Grillo imporsi 56-35 in una sfida complicata dal forte temporale che aveva anche fatto saltare la luce per alcuni minuti.

Nella sfida di domenica 25 gennaio parte forte il San Matteo che chiude avanti il primo quarto 21-9, la reazione delle ragazze della Polisportiva Rescifina è ben contenuta dalla biancorosse che a metà gara mantengono un vantaggio rassicurante di 37-22. Nel terzo quarto (17-5) le locali scavano un solco che sembra impossibile colmare presentandosi nell’ultimo quarto di gara avanti 54-27, esattamente il doppio dei punti. Nei dieci minuti finali ampio turnover per coach Grillo, la Rescifina vince il parziale (8-20) e rende meno amara la sconfitta sul punteggio di 62-47.

